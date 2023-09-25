Премьер Таиланда встретил первых прибывших по безвизу туристов из Китая

КНР стал вторым туристическим рынком для страны в 2023 году

БАНГКОК, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в столичном аэропорту Суварнабхуми лично встретил туристов из Китая, которые прибыли в королевство в первый день действия безвизового режима, введенного для граждан КНР. Об этом сообщила газета Khaosod.

Китай в 2023 году стал вторым туристическим рынком для Таиланда после Малайзии. С начала 2023 года королевство посетили более 2,3 млн китайцев, в то время как в 2019 году - 11 млн. Таиландские власти рассчитывают, что безвиз позволит привлечь больше туристов из КНР.

Правительство Таиланда считает приоритетной целью развитие туристической отрасли, на которую приходится до 20% ВВП. Ожидается, что в 2023 году страну посетят 28 млн иностранных туристов. С учетом внутреннего туризма доходы сектора должны составить 2,4 трлн батов ($67 млрд), что равно 80% от показателя 2019 года, когда они достигли пика перед пандемией ковида. Полное восстановления туристической индустрии королевства ожидается в 2024 году, когда доходы должны достигнуть 3,1 трлн батов (около $90 млрд) при условии, что страну посетят 40 млн иностранных туристов.

Таиландский кабмин 13 сентября одобрил отмену виз для туристов из Китая и Казахстана в качестве временной меры для поддержки туристического сектора страны. Безвизовый режим для них действует с 25 сентября по 29 февраля 2024 года. Туристы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней.

Россияне могут приезжать в Таиланд без визы на срок до 30 дней. Для более продолжительного пребывания в стране необходимо оформить визу. Граждане РФ занимают пятое место по числу посещений. Согласно последним статистическим данным, с начала года Таиланд принял 960 тыс. россиян.