НАТО будет противодействовать Китаю с помощью оборонного фонда объемом $1,1 млрд

Средства направят на развитие оборонных стартапов, пишет Financial Times

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Инновационный фонд НАТО (ИФН) намерен выделить €1 млрд ($1,1 млрд) на развитие оборонных стартапов, чтобы усилить технологическое оснащение блока и противостоять конкуренции со стороны Китая. В проекте уже участвуют 23 страны альянса, сообщила газета Financial Times.

По словам помощника генсека НАТО Дэвида ван Вила, альянсу не хватает венчурного капитала для разработки высокотехнологичных решений, особенно в Европе. "Мы хотели предоставить больше капитала с нашей стороны для инвестирования в эти [оборонные] компании, чтобы им не приходилось обращаться к китайским инвесторам", - заявил он изданию. По словам ван Вила, участниками созданного в прошлом году фонда объемом €1 млрд уже стали 23 страны блока, США пока не присоединились к инициативе.

По информации газеты, базирующийся в Нидерландах фонд специализируется на развитии проектов с использованием искусственного интеллекта, а также космических и биотехнологий. Инвестиций в стартапы по развитию и производству боевого оружия он не предусматривает, уточняет Financial Times. Как отметили в фонде, основное внимание в рамках проекта будет уделяться внедрению новых технологий и налаживанию связей между министерствами обороны стран - членов альянса.

Власти Швеции сообщали в начале августа о намерении принять участие в ИФН после официального присоединения к альянсу. По данным правительства, взнос королевства в ИФН составит €1 млрд.