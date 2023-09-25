Премьер Соломоновых Островов отказался от участия в саммите тихоокеанских стран в США

По данным Radio New Zealand, ожидается, что страну на нем представит министр иностранных дел Джереми Манеле

СИДНЕЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре стал вторым главой государства, решившим отказаться от участия во втором саммите Форума тихоокеанских островов (ФТО), который организует президент США Джо Байден в Белом доме 25-26 сентября. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, премьер Соломоновых Островов отклонил приглашение Белого дома встретиться с президентом США и сообщил о намерении вернуться в столицу страны Хониару сразу после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН (неделя высокого уровня 78-й сессии ГА открылась в Нью-Йорке 19 сентября). В качестве причин такого решения главы правительства указали "необходимость вернуться в парламент для рассмотрения множества законопроектов".

Ожидается, что страну на саммите в Вашингтоне представит министр иностранных дел Джереми Манеле.

Ранее о решении не принимать участие в саммите сообщил недавно избранный премьер-министр Вануату Сато Килман, который, как сообщалось, не сможет присутствовать на саммите в связи с важным заседанием парламента.

США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу взаимодействия Китая и Соломоновых Островов в сфере безопасности после того, как стало известно о соответствующем соглашении между Пекином и Хониарой, заключенном в 2022 году. Белый дом предупредил, что Соединенные Штаты примут меры, если двумя сторонами будут сделаны шаги с целью установления де-факто постоянного военного присутствия КНР на Соломоновых островах, создания возможностей для проекции Пекином силы или в случае размещения военных объектов. В ответ на это власти обеих стран заявили, что их сотрудничество учитывает все нормы международного права и не предусматривает строительства китайской военной базы на территории островного государства.