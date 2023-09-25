В Польше заявили, что страна обойдется без дружбы с Украиной

По словам министра канцелярии президента Марчина Пшидача, Киев должен заботиться о том, чтобы Варшава продолжала оказывать ему поддержку

ТАСС, 25 сентября. Польша не намерена заставлять Украину выстраивать добрые двусторонние отношения и прекрасно обойдется без дружбы с ней. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM министр канцелярии президента республики Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач.

"Украина должна понять, что в интересах всех нас не позволить себя расколоть, потому что от этого выигрывает только Москва. Однако мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас хорошо функционирующее государство. Украина сейчас в беде, и она должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, не надо ее принуждать", - сказал министр.

Пшидач рекомендует не называть происходящее между Варшавой и Киевом конфликтом. "Это неприемлемая, несправедливая оценка с украинской стороны и поведение, которое трудно понять", - сказал он, предположив, что влияние на охлаждение отношений могут оказывать бизнес, нюансы внутренней политики и настрой элит. "Возможно, у президента [Украины Владимира] Зеленского иные внутренние экономические условия. Может быть, там есть компании, которые могут разными способами оказывать давление или ожидать чего-то", - отметил он.

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими заявлениями, переходящими в угрозы. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша в числе ряда стран приняла меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Киева, который обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.

Еврокомиссии пока не удалось урегулировать ситуацию. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию, а Варшава напомнила, что транзит оружия и гуманитарной помощи на Украину осуществляется через польскую территорию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о готовности расширить список запрещенных к ввозу товаров с Украины, если ее власти продолжат накалять обстановку. Зеленский на сессии Генассамблеи ООН заявил, что страны ЕС путем ограничения поставок украинского зерна якобы "помогают России".