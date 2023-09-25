Индия лишит своего зарубежного гражданства сикхских сепаратистов в Канаде

Как сообщает Mint, аннулирование гражданства - ответ Индии на обвинения в причастности к убийству террориста Хардипа Сингха Ниджара

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Индии находится в процессе аннулирования индийского зарубежного гражданства, предоставленного 10 проживающим в Канаде сикхским сепаратистам и их сторонникам. Об этом сообщила газета Mint со ссылкой на источники.

"Аннулирование индийского зарубежного гражданства сепаратистов, выступающих за территориальный раскол Индии и создание государства сикхов Халистан, и их сторонников рассматривается как жесткий ответ Индии на недоказанные обвинения со стороны премьер-министра Канады Джастина Трюдо в причастности к убийству халистанского террориста Хардипа Сингха Ниджара в июне", - приводит издание слова одного из источников.

Зарубежное гражданство Индии (OCI) - это особый иммиграционный статус и категория визы, которую правительство предоставляет лицам индийского происхождения, являющимся иностранными гражданами. OCI дает возможность въезжать без визы, владеть недвижимостью, открывать банковские счета, инвестировать, получать образование и трудоустраиваться в южноазиатской республике. Обладатели статуса не имеют политических прав в Индии, не могут участвовать в выборах, занимать государственные должности и приобретать земли сельхозназначения.

По информации местных СМИ, индийские власти конфисковали собственность убитого в Канаде Ниджара и прохалистанского активиста Гурпатванта Паннуна. Последний призывает к выдворению из Канады индуистов, поддерживающих территориальную целостность республики.

18 сентября Оттава объявила о высылке одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот дипломат является сотрудником индийской разведки. Жоли предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.

МИД Индии 19 сентября вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему о зеркальной мере Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Индия приостановила визовое обслуживание граждан Канады и заявила о сокращении числа сотрудников своего посольства в Оттаве.