В Японии сообщили, что МАГАТЭ регулярно мониторит сброс воды с "Фукусимы-1"

Министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити поблагодарила те страны в регионе, которые с пониманием отнеслись к ситуации со сбросом воды

ТОКИО, 25 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии ведет постоянный мониторинг сброса воды с АЭС "Фукусима-1", который японская сторона начала в августе 2023 года. Об этом заявила министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"С момента начала сброса воды агентство [МАГАТЭ] регулярно публикует результаты своего мониторинга - оперативно и крайне прозрачно", - отметила она. Японский министр также поблагодарила те страны в регионе, которые с пониманием отнеслись к ситуации со сбросом воды и пообещала, что японская сторона "продолжит в прозрачной манере предоставлять все необходимые данные и объяснения на основе научных доказательств".

Такаити напомнила, что МАГАТЭ на протяжении двух лет изучало план японской стороны по сбросу воды и разработанную японскими специалистами систему очистки воды ALPS, после чего опубликовало доклад, в котором подчеркнуло, что сброс воды с АЭС "Фукусима-1" соответствует существующим международным стандартам. 4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором также признало, что планы Японии по сбросу воды им соответствуют.

Компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, была дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в небольших объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,34 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года.

Ранее МИД КНР сообщал, что Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с планами Токио осуществить сброс в океан радиоактивной воды. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Японии необходимо быть более открытой в прояснении вопросов, касающихся этих планов.

Власти Южной Кореи, которые на протяжении долгого времени выступали решительно против планов Японии, изменили свою позицию после публикации доклада МАГАТЭ. В Сеуле признали, что если сброс воды пройдет строго по плану, то он будет соответствовать нормам, пообещав в то же время вести пристальный мониторинг ситуации.