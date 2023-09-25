Австрия выделила еще $1,1 млн для поддержки работы МАГАТЭ на Украине

Министр иностранных дел Александер Шалленберг заявил, что Вена не считает атомную энергетику устойчивым источником энергии и поэтому "настойчиво поддерживает работу агентства"

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Австрия выделила дополнительно €1 млн ($1,1 млн) для поддержки деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Александер Шалленберг, выступая на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Мы полностью поддерживаем вас [агентство] и разработанные вами пять основных принципов [защиты Запорожской АЭС] на Украине, - сказал министр. - И чтобы оказать помощь в вашей важной работе на Украине, мы выделили дополнительно €1 млн для работы данного агентства."

Вена не считает атомную энергетику устойчивым источником энергии и поэтому "настойчиво поддерживает работу агентства", продолжал Шалленберг. Он призвал страны "поддерживать самые высокие стандарты безопасности" до тех пор, пока они делают ставку на этот вид технологий. "Мы не можем ограничиваться только сокращением выбросов, но также должны учитывать долгосрочные последствия возможных ядерных аварий для состояния окружающей среды и нерешенные вопросы обращения с ядерными отходами", - пояснил он.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая 30 мая на заседании Совбеза ООН, изложил пять принципов защиты ЗАЭС. Они включают запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива. По словам Гросси, ЗАЭС не должна использоваться для дислоцирования тяжелых вооружений и военных. Все объекты, необходимые для обеспечения работы станции, должны быть защищены от нападений и диверсий, подчеркнул глава МАГАТЭ.