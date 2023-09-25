В Италии заявили, что финансирование НПО ФРГ может привести к росту числа жертв в море

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что усилия стран ЕС, в том числе финансовые, должны быть "скорее сосредоточены на создании структурных препятствий миграционному феномену"

РИМ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором выразила удивление решением властей Германии финансировать НПО на итальянской территории для решения миграционного вопроса.

"Итальянское правительство занято решением проблемы чрезвычайного миграционного давления, - цитирует текст послания газета Corriere della Sera. - Я с удивлением узнала, что ваше правительство, не скоординировавшись с итальянским правительством, предположительно решило поддержать значительными средствами неправительственные организации, занимающиеся приемом нелегальных мигрантов на итальянской территории и их спасением в Средиземном море. Оба варианта вызывают вопросы".

В частности, Мелони указала, что корабли НПО могут оказаться привлекательным фактором и приумножить число отправлений лодок, направляющихся к итальянским берегам. Кроме того, по ее словам, присутствие НПО в водах между Африкой и Италией "увеличивает риск новых трагедий в море". Премьер Италии выразила мнение, что "усилия стран ЕС, в том числе финансовые", должны быть "скорее сосредоточены на создании структурных препятствий миграционному феномену". Как отмечается в письме, сложившуюся ситуацию Мелони намерена обсудить с Шольцем на саммите ЕС в Гранаде 5-6 октября.

По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом. В частности, критическая ситуация сложилась на южном итальянском острове Лампедуза. Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия, согласно Дублинским соглашениям. Рим давно и пока безуспешно пытается добиться их пересмотра.

Представитель МИД Германии заявил в минувшую пятницу журналистам, что ФРГ намерена продолжить проекты по спасению мигрантов в Средиземном море. В частности, в 2023 году планируется выделить занимающимся спасением беженцев НПО в общей сложности 2 млн евро.