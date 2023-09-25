В Сеуле утверждают, что Пхеньян "почти завершил" подготовку к ядерному испытанию

Министр науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея Ли Чжон Хо напомнил, что в сентябре 2022 года КНДР приняла новый закон о ядерных силах и назвала его "самой агрессивной ядерной доктриной во всем мире"

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР фактически завершили подготовку к очередному ядерному испытанию. Об этом заявил министр науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея Ли Чжон Хо на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Даже в данный момент КНДР продолжает свою незаконную деятельность в ядерной сфере в нарушение множества резолюций Совета Безопасности ООН и практически завершила подготовку к седьмому ядерному испытанию", - сказал Ли Чжон Хо.

Министр напомнил, что в сентябре 2022 года Пхеньян принял новый закон о ядерных силах, и назвал его "самой агрессивной ядерной доктриной во всем мире". По его словам, КНДР "открыто угрожает" превентивным ядерным ударом по Республике Корея.

Официальные лица Республики Корея и США в прошлом году неоднократно заявляли о возможности очередного ядерного испытания в КНДР. Предыдущее - шестое - состоялось в 2017 году.