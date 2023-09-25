В Белоруссии запретили физлицам ввозить, хранить и эксплуатировать беспилотники

В течение шести месяцев физические лица могут реализовать имеющиеся у них в наличии БЛА организациям или индивидуальным предпринимателям, либо передать их на хранение в уполномоченную организацию, определенную правительством

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА)", которым устанавливается запрет для физических лиц на их ввоз, хранение и эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

"Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА, - говорится в сообщении. - В части ввоза, эксплуатации и изготовления БЛА физическими лицами указ вступает в силу после его официального опубликования, а в части хранения и оборота - через шесть месяцев".

Отмечается, что в течение шести месяцев с момента официального опубликования указа физические лица могут реализовать имеющиеся у них в наличии БЛА организациям или индивидуальным предпринимателям (ИП), либо передать их на хранение в уполномоченную организацию, определенную правительством.

Ввоз в республику хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БЛА разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных этим указом.

Для ввоза им необходимо получить соответствующее разрешение у Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, которым будет организован учет таких БЛА, имеющихся у организаций и индивидуальных предпринимателей. Также указом предусмотрено создание автоматизированной информационной системы государственного учета гражданских БЛА, принадлежащих юрлицам и ИП.

"Документ направлен на обеспечение общественной безопасности и регламентирование порядка государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также их использования", - отметили в пресс-службе.