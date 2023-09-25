В Косове паломники покинули монастырь Баньска

Это произошло через сутки после операции полиции, сообщила газета Većernje novosti

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Группа паломников из Нови-Сада смогла покинуть православный монастырь Баньска, расположенный на севере Косова и Метохии, через сутки после того, как была заблокирована в нем в результате захвата его дворовой территории группой вооруженных людей в масках. Об этом сообщает газета Većernje novosti.

В районе 16:00 (17:00 мск) группа паломников из Нови-Сада, случайно оказавшаяся в воскресенье в монастыре Баньска, в сопровождении двух автомобилей Миссии ЕС в области верховенства закона выехала из монастыря, отмечает издание. При этом правоохранительные органы непризнанного Косова, занявшие территорию монастыря, продолжают свою работу в этом районе.

Согласно информации Većernje novosti, жители населенного пункта Баньска по-прежнему заперты в своих домах, а родственникам пожилых местных жителей и больных, живущих в этом районе, приходилось запрашивать специальное разрешение у косовской полиции, чтобы навестить родных и передать лекарства.

Cербская газета Blic также сообщила, что колонна военных грузовиков, перевозящих бронетехнику, была замечена на автотрассе, ведущей в направлении города Рашка, расположенного на административной границе с Косовом и Метохией.