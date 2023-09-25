25 сентября, 16:22
Пандемия COVID-19

Yonhap: КНДР разрешила въезд иностранцам после двухдневного карантина

Как отметило агентство, если сообщение соответствует действительности, то это будет равнозначно "полному открытию границ спустя примерно три года и восемь месяцев"

СЕУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР разрешили с 25 сентября иностранным гражданам въезд на территорию страны при условии прохождения двухдневного карантина. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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Yonhap отмечает, что телеканал не привел источник своей информации. О таком решении СМИ КНДР еще не сообщали.

Как отмечает агентство, если сообщение соответствует действительности, то это будет равнозначно "полному открытию границ спустя примерно три года и восемь месяцев". Пхеньян ввел ограничения на границе в январе 2020 года в связи с распространением коронавируса.

В июле КНДР посетила российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. В конце августа Государственный чрезвычайный противоэпидемический штаб КНДР разрешил согражданам, пребывающим за рубежом, вернуться в страну при условии прохождения недельного карантина.

В сентябре посольство РФ в КНДР впервые с начала пандемии провело ротацию кадров. 

Теги:
КНДРПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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