Yonhap: КНДР разрешила въезд иностранцам после двухдневного карантина

Как отметило агентство, если сообщение соответствует действительности, то это будет равнозначно "полному открытию границ спустя примерно три года и восемь месяцев"

СЕУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР разрешили с 25 сентября иностранным гражданам въезд на территорию страны при условии прохождения двухдневного карантина. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Yonhap отмечает, что телеканал не привел источник своей информации. О таком решении СМИ КНДР еще не сообщали.

Как отмечает агентство, если сообщение соответствует действительности, то это будет равнозначно "полному открытию границ спустя примерно три года и восемь месяцев". Пхеньян ввел ограничения на границе в январе 2020 года в связи с распространением коронавируса.

В июле КНДР посетила российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. В конце августа Государственный чрезвычайный противоэпидемический штаб КНДР разрешил согражданам, пребывающим за рубежом, вернуться в страну при условии прохождения недельного карантина.

В сентябре посольство РФ в КНДР впервые с начала пандемии провело ротацию кадров.