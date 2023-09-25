Франция выделит €700 млн на строительство линий пригородных электричек

По словам президента республики Эмманюэля Макрона, "развитие общественного транспорта позволит снизить зависимость от личных автомобилей"

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Французские власти выделят €700 млн на строительство линий движения электропоездов, аналогичных парижской системе RER, в других районах страны. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон по итогам консультаций с правительством.

"Мы выбрали 13 проектов, - отметил он. - Речь идет о городских электричках RER. Мы выделяем €700 млн из государственного бюджета на поддержку этих проектов". По словам президента, "развитие общественного транспорта позволит снизить зависимость от личных автомобилей".

Reseau Express Regional - система скоростного общественного транспорта, обслуживающая Париж и его пригороды. Сеть RER интегрирована со столичным метро. Аналогами системы являются S-Bahn в Германии и Московские центральные диаметры.