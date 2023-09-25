25 сентября, 17:03

Правительственные войска Буркина-Фасо ликвидировали 20 боевиков

Как сообщили в дирекции по коммуникациям и связям с общественностью армии страны, операция проводилась в районе населенных пунктов Косука и Тимнаоре

ПРЕТОРИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Более 20 боевиков уничтожили за последние сутки правительственные силы Буркина-Фасо на севере страны. Об этом сообщила дирекция по коммуникациям и связям с общественностью армии Буркина-Фасо.

"Операция проводилась в районе населенных пунктов Косука и Тимнаоре, - говорится в сообщении. - Поддержку регулярным частям оказывали группы ополченцев и добровольцев".

Поступают также сообщения о совместной операции правительственным сил Буркина-Фасо и Нигера в приграничных районах обеих стран. По словам государственного буркинийского телеканала RTB TV, рассеяна и частично уничтожена группа боевиков, которая на мотоциклах пыталась проникнуть из Нигера на территорию Буркина-Фасо. 

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Буркина-Фасо
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