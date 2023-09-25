ВС США объявили о захвате участника ИГ в Сирии

Никто из гражданских лиц не пострадал

ТАСС, 25 сентября. Военные США захватили в Сирии участника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), занимавшегося оперативными вопросами и содействием. Об этом сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

"Силы Центрального командования ВС США 23 сентября 2023 года успешно провели вертолетный рейд на севере Сирии", - говорится в заявлении СЕНТКОМ. Отмечается, что Абу Халил аль-Фадани был схвачен во время этой операции.

Как подчеркивается в заявлении, никто из гражданских лиц не пострадал.