Китай заявил о готовности сотрудничать с ЕС, чтобы вывести партнерство на новый уровень

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн напомнил, что в 2023 году исполняется 20 лет со дня установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Китай готов сотрудничать с Европейским союзом, чтобы вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на состоявшемся в Пекине 10-м раунде диалога высокого уровня ЕС - КНР по экономике и торговле.

"Китай готов сотрудничать с ЕС для полной реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух сторон, укрепления сотрудничества в традиционных областях, активного изучения новых направлений сотрудничества, совместного решения глобальных проблем и вывода всеобъемлющего стратегического партнерства Китай - ЕС на новый уровень", - приводит агентство Xinhua слова Хэ Лифэна.

Он также напомнил, что в этом году исполняется 20 лет со дня установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС.

Евросоюз входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Китая. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе - августе китайско-европейский товарооборот сократился в годовом исчислении на 7,8%, до $529,1 млрд.