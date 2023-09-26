Экс-президент Боливии обвинил власти и оппозицию в сговоре против его кандидатуры

Правительство и крайне правые сепаратисты действуют с целью помешать его выдвижению, "поддерживаемому народом", заявил Эво Моралес

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес, ранее заявивший о намерении баллотироваться на высший государственный пост, обвинил действующие власти и правую оппозицию страны в противодействии выдвижению его кандидатуры.

"В последние часы мы стали свидетелями согласованных действий правительства и крайне правых сепаратистов, [целью которых является] противодействовать этому выдвижению, поддерживаемому народом", - написал он в понедельник в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Бывший глава государства обвинил действующие власти страны в том, что они якобы проводят "правую политику" и следуют "ортодоксальным формулам фискальной дисциплины и наращивания долга" перед Международным валютным фондом.

Моралес пришел к власти по итогам выборов в декабре 2005 года и был переизбран в 2009 и 2014 годах, несмотря на запрет баллотироваться на третий срок подряд. Конституционный суд признал тогда законность переизбрания, сославшись на то, что в 2009 году в Боливии был принят новый основной закон, поэтому первый мандат в счет не шел.

В ноябре 2017 года Конституционный суд Боливии принял решение, согласно которому Моралес может баллотироваться еще на один срок. В октябре 2019 года в стране прошли выборы, победителем на которых стал Моралес. В стране начались протесты, которые привели к его отставке.

Второй вице-спикер Палаты сенаторов (верхняя палата парламента) Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал Луис Арсе, который был министром экономики в администрации Моралеса.