Новый министр обороны Японии посетит США в октябре

Ожидается, что Минору Кихара обсудит с американским коллегой ситуацию на Украине, военную активизацию Китая, ракетно-ядерную программу КНДР и дальнейшее укрепления японо-американского альянса

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Новый министр обороны Японии Минору Кихара, назначенный на этот пост в ходе перестановок в правительстве 13 сентября, в начале октября планирует посетить США и встретиться с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как ожидается, среди тем, которые обсудят министры, будут ситуация на Украине, военная активизация Китая, ракетно-ядерная программа КНДР и ситуация на Корейском полуострове, а также дальнейшее укрепления японо-американского альянса.

С учетом поправок в стратегию национальной безопасности Японии, согласно которой страна получает потенциал контратаки по базам противника, стороны могут обсудить сотрудничество и в этом направлении, отмечает агентство. Так, для реализации ударного потенциала Японии необходимо сотрудничать с США в области сбора информации и наблюдения для точного целеуказания, а также оценки эффективности возможных ударов.

Кроме того, стороны могут поднять вопрос обсуждаемого сейчас в правящей коалиции Японии расширения экспорта оборонного оборудования, который в настоящее время крайне ограничен из-за действующих строгих правил.