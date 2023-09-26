В Пентагоне считают, что прибывшие на Украину танки Abrams нужны для "сдерживания"

В оборонном ведомстве также заявили, что поставка танков Киеву свидетельствует об "ощутимой приверженности обороне и стабильности Украины" со стороны США

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Первая партия американских танков M1 Abrams прибыла на Украину, они необходимы для сдерживания на поле боя. Об этом говорится в комментарии Министерства обороны США, полученном порталом The War Zone.

"Как заявил сегодня президент [Украины Владимир] Зеленский, первые из 31 [обещанного танка] Abrams прибыли на Украину. Само наличие танков Abrams служит мощным сдерживающим фактором. С этими танками на вооружении украинские военные смогут более эффективно противостоять агрессивным действиям", - утверждает Пентагон.

В оборонном ведомстве также заявили, что поставка танков Киеву свидетельствует об "ощутимой приверженности обороне и стабильности Украины" со стороны США. "Мы будем продолжать уделять внимание тому, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя и защитить ее народ", - указало министерство.

В интервью Bloomberg TV координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон будет находиться в контакте с Киевом по поводу применения танков Abrams на поле боя. Это необходимо, в частности, чтобы украинская сторона сообщала о состоянии танков, и машины можно было отправить на ремонт в случае необходимости, указал он. "Танки дадут украинским войскам гораздо больше мобильности, скорости и огневой мощи", - добавил Кирби.

Ранее о прибытии первой партии этой техники сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников. По ее данным, поставка осуществлена "на месяцы раньше запланированного срока". Также сообщалось, что остальные танки поступят на Украину в течение ближайших месяцев.

21 сентября в ходе переговоров с Зеленским президент США Джо Байден заявил о планах поставить танки Abrams на Украину. При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone признал, что эти танки можно использовать для выполнения только узкого спектра хорошо подготовленных операций, так как в обычном бою они "долго не протянут".