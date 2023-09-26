Россия и Пакистан обсудили совместные программы в сфере СМИ

На встрече пакистанский министр Муртаза Соланги пригласил замглавы Минцифры Бэллу Черкесову посетить с визитом Пакистан

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пакистан и Россия обсуждают возможность запуска программ совместного производства и обучения в сфере телерадиовещания, сообщили в диппредставительстве Пакистана в Москве.

Соответствующие вопросы обсудили в ходе встречи в китайском Нанкине заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова и министр информации и телерадиовещания Пакистана Муртаза Соланги.

"В ходе встречи обе стороны выразили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами в сфере средств массовой информации и телерадиовещания. Министр информации Пакистана подчеркнул необходимость запуска совместных программ производства и обучения", - отметили в посольстве.

Пакистанский министр пригласил Черкесову посетить с визитом Пакистан, приглашение было принято. "Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подтвердила стремление своей страны и дальше укреплять существующие теплые отношения с Пакистаном во всех сферах. Она также добавила, что пакистанские сериалы пользуются в России особой популярностью", - указали в диппредставительстве.

Там также отметили, что Муртаза Соланги высоко оценил роль России в поддержании мира и стабильности в регионе.