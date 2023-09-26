Президент Молдавии уволила отстраненного два года назад генпрокурора Стояногло

Это решение можно оспорить в суде в течение 30 суток

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об увольнении с должности отстраненного два года назад генерального прокурора республики Александра Стояногло.

"26 сентября 2023 года подписан указ президента об освобождении Александра Стояногло от должности генерального прокурора на основании решения Высшего совета прокуроров от 23 мая 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации главы государства. В нем отмечается, что решение может быть оспорено в суде в течение 30 суток.

Стояногло был отстранен от должности генпрокурора в октябре 2021 года, его обвинили в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других правонарушениях. Для этого правящая в Молдавии Партия действия и солидарности внесла поправки в закон, которые позволили временно отстранять генпрокурора и его заместителей. После этого Стояногло был задержан на два месяца и помещен под домашний арест, затем его перевели под судебный контроль. Обвинения в свой адрес он отвергает.

Параллельно правящая партия внесла поправки в законы, позволяющие провести оценку деятельности генпрокурора и уволить его, если она будет признана неудовлетворительной. Ранее Санду обвинила Стояногло в неэффективной работе и отсутствии результатов по резонансным делам. Он со своей стороны сообщил, что глава государства требует от него открыть уголовные дела против лидеров оппозиции, среди которых бывший президент Игорь Додон. В 2022 году Европейский суд по правам человека уведомил правительство Молдавии, что рассмотрит жалобу о незаконном отстранении Стояногло.