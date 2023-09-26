26 сентября, 13:53

В новой столице Индонезии разрешат только экологически чистый транспорт

По словам главы администрации Бамбанга Сусантоно, под определение экологически чистых подходят электрические, водородные и другие транспортные средства, способные уменьшить вредные выбросы

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Кроме экологически чистого транспорта, все средства передвижения в новой столице Индонезии, Нусантаре, будут запрещены. Об этом сообщила администрация города.

"Все должно быть экологически чистым и зеленым, в особом столичном округе [Нусантара] не должно быть транспортных средств, использующих ископаемое топливо. Мы все используем экологически чистые транспортные средства", - приводит агентство Antara слова главы администрации Бамбанга Сусантоно. Он добавил, что под определение экологически чистых подходят электрические, водородные и другие транспортные средства, способные уменьшить вредные выбросы.

Президент Индонезии объявил о планах переноса столицы из Джакарты в 2019 году. Первоначально планировалось, что мегаполис появится на острове Калимантан к 2024 году. На эти цели было выделено почти $32 млрд. Однако из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена. В середине января глава государства объявил, что новая столица будет называться Нусантара (в переводе означает "архипелаг"). 

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© Информационное агентство ТАСС
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