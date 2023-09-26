Президент Болгарии недоумевает в связи с планами новой поставки оружия Украине

Румен Радев считает, что "правительство и парламент должны сохранять и развивать оборонительные способности болгарской армии, а не использовать ее в качестве донора для иностранной армии"

СОФИЯ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что болгарская армия стала донором в поставках оружия на Украину. Свою точку зрения глава государства высказал, комментируя планы правительства и парламента по поставкам новой партии вооружения.

"Моя позиция ясна: правительство и парламент должны сохранять и развивать оборонительные способности болгарской армии, а не использовать ее в качестве донора для иностранной армии", - сказал глава государства.

Ранее комиссия парламента по вопросам обороны одобрила предложение Минобороны страны отправить Украине неисправные зенитно-управляемые ракеты типа 5В55Р и боеприпасы для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56 45 мм, в которых МВД страны уже не нуждается. Окончательное решение об отправке дополнительного вооружения должно быть принято на заседании парламента.

Министр обороны Тодор Тагарев заверил депутатов, что "новая военная помощь не будет угрожать национальной безопасности страны", а Украине будут переданы неисправные ракеты, а не полноценные зенитно-ракетные комплексы.