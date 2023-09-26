Постпред КНДР при ООН заявил, что дни военных альянсов типа НАТО сочтены

Нынешняя реальность требует от ООН соблюдения принципов беспристрастности и объективности, подчеркнул Ким Сон

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Дни "агрессивных военных блоков, таких как НАТО, сочтены". Об этом заявил постоянный представитель КНДР Ким Сон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, США навязывают другим государствам межблоковую конфронтацию и проводят разделительные линии между странами. "Они формируют новые альянсы, вдыхают новую жизнь в такие практически устаревшие, исчезнувшие агрессивные военные блоки, как НАТО. Но их дни уже сочтены", - отметил Ким Сон.

Нынешняя реальность требует от ООН соблюдения принципов беспристрастности и объективности, подчеркнул он.

Дипломат указал, что напряженность на Корейском полуострове вызвана действиями США и Республики Корея (РК). По его словам, создание трехстороннего "военного альянса" США, РК и Японии соответствует амбициям Вашингтона по созданию азиатской версии НАТО.

Постпред подверг Вашингтон и Сеул критике за проведение учений у границ КНДР. Он назвал недопустимыми заявления союзников о "конце режима и оккупации Пхеньяна".