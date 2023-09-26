Экс-глава МИД Мексики потребовал отмены одобрения кандидатуры Шейнбаум на выборах

Марсело Эбрард направил в суд требование аннулировать результаты голосования, сообщила Economista

МЕХИКО, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, который в сентябре проиграл внутрипартийные выборы кандидата на президентский пост от "Движения национального возрождения" (МОРЕНА), направил в суд требование аннулировать результаты голосования. Об этом сообщает местная газета Economista.

"Требуем от Национальной комиссии честности и справедливости движения МОРЕНА признать требование об аннулировании и последующем проведении нового внутреннего процесса МОРЕНА по выборам Координатора защиты трансформации <...> ввиду причин и доказательств, представленных в настоящем документе", - приводит издание выдержки из искового заявления.

10 сентября бывшая глава правительства Мехико Шейнбаум стала победителем отбора кандидата от партии левого толка "Движение национального возрождения" (МОРЕНА) на выборах президента Мексики, которые пройдут в следующем году. Эбрард занял второе место по результатам опросов. Политик заявил о сомнениях в объективности проведения и обработки результатов опроса и покинул собрание политической силы до начала конференции, посвященной итогам отбора.

Выборы президента Мексики пройдут в июне 2024 года. Президент Мексики избирается прямым голосованием на шесть лет без права повторного переизбрания.