Китай призвал к сотрудничеству с РФ по расследованию диверсий на "Северных потоках"

Как заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, Москва является одной из главных сторон, вовлеченных в этот взрыв

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай призывает все заинтересованные стороны сотрудничать с Россией в расследовании подрыва "Северных потоков". Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Россия является одной из главных сторон, вовлеченных в этот взрыв. Мы призываем заинтересованные страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией вместо того, чтобы отвергать это [взаимодействие]", - сказал он.

Китайский дипломат также отметил, что "все попытки политизировать расследование только создадут больше подозрений и спекуляций". "Международное сообщество, в том числе Совет Безопасности ООН, должно воздерживаться от применения двойных стандартов по вопросу "Северных потоков". Мы надеемся, что правда будет раскрыта, а преступники предстанут перед правосудием", - подчеркнул он.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября 2022 года два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.