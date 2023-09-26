СМИ: на границе Иордании и Сирии сбили два дрона с наркотиками

По данным агентства Petra, их сбили иорданские военные

БЕЙРУТ, 26 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие иорданской армии сбили в небе над пограничным с Сирией районом два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), на которых контрабандисты пытались переправить партию наркотиков. Об этом сообщил агентству Petra источник в командовании вооруженными силами королевства.

"Беспилотники незаконно пересекли границу со стороны Сирии в восточном секторе и были сбиты иорданскими военными, - уточнил источник. - Рухнувшие аппараты были обнаружены пограничной службой, конфискованные наркотики переданы сотрудникам управления по борьбе с контрабандной торговлей".

В переданном агентством коммюнике командования подчеркивается, что иорданские ВС будут энергично противостоять любой угрозе в приграничной местности и не допустят дестабилизации обстановки. "Армия будет решительно применять силу и пресекать происки, направленные на подрыв безопасности и запугивание граждан", - говорится в документе.

БПЛА все чаще используются для переправки наркотиков через границу двух стран. В августе иорданские военные сбили в воздушном пространстве королевства три беспилотника. В мае ВВС нанесли удары по двум пограничным районам на юге Сирии, где расположены базы контрабандистов. Было проведено несколько превентивных операций, в ходе которых были изъяты крупные партии таблеток каптагона (стимулятор амфетаминового ряда), брикеты с гашишем и стрелковое оружие. Перехваченные грузы предназначались для доставки через Иорданию в Саудовскую Аравию.