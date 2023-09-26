26 сентября, 20:06,
обновлено 26 сентября, 20:41
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Бразилия выступила за раскрытие данных следствия по "Северным потокам"

Постоянный представитель страны при ООН Серхиу Данесе заявил, что "недостаток надежной информации ведет к спекуляциям и обвинениям"

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Бразилия считает, что Дания, Германия и Швеция должны раскрыть предварительные результаты национальных расследований диверсий на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом заявил ее постоянный представитель при ООН Серхиу Данесе.

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"Бразилия неоднократно выражала свою уверенность в расследованиях, проводимых национальными властями Дании, Германии и Швеции, - сказал он. - Сегодня мы снова заявляем об этом и вновь выражаем поддержку проведению соответствующих процедур без внешнего вмешательства".

"В то же время мы считаем, что серьезность эпизода и явная угроза международному миру и безопасности требуют прозрачного и своевременного раскрытия, по крайней мере, предварительных выводов этих расследований, - продолжил бразильский дипломат. - Недостаток надежной информации ведет к спекуляциям и обвинениям".

Ранее на заседании постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия подготовит проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по поводу диверсии на "Северных потоках". Председателем СБ ООН в октябре будет Бразилия. Заявление председателя не имеет обязывающей силы. 

Теги:
БразилияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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