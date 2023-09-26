СМИ: кабмин Греции одобрил приобретение израильских ракет для своих истребителей F-16

Как пишет газета Kathimerini, следующим шагом станет составление контрактов Генеральным директоратом оборонных вооружений и инвестиций, чтобы обе стороны могли как можно скорее приступить к подписанию межгосударственного соглашения

АФИНЫ, 26 сентября. /ТАСС/. Правительственный совет национальной безопасности (KYSEA) Греции на заседании под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса одобрил приобретение израильских ракет и бомб для своих истребителей F-16. Об этом сообщает газета Kathimerini.

KYSEA одобрил закупку управляемых авиабомб Spice и израильских сверхзвуковых ракет класса "воздух - поверхность" большой дальности Rampage. Оружие израильского производства значительно увеличит возможности атак на наземные цели как истребителей F-16, модернизированных до уровня Viper, так и более старых F-16 Block 50/30, пишет издание. Это давно просят сделать ВВС Греции и Генеральный штаб национальной обороны, поскольку Греция имеет один из самых крупных и современных флотов F-16, но без вооружения, которое позволяло бы в полной мере использовать возможности истребителей.

Kathimerini отмечает, что тщательные дискуссии с израильтянами, похоже, принесли свои плоды и программа закупок одобрена на заседании KYSEA под председательством премьера Мицотакиса. Следующим шагом является составление контрактов Генеральным директоратом оборонных вооружений и инвестиций (GDAEE), чтобы обе стороны могли как можно скорее приступить к подписанию межгосударственного соглашения. Поставками Rampage и Spice, как ожидается, завершится длительный раунд переговоров с Израилем, который также включает в себя закупку высокоточных ракет дальнего действия Spike NLOS, которая была одобрена в мае 2023 года.

Ракеты Rampage позволят значительно расширить боевые возможности F-16, продолжает издание. Это сверхзвуковые ракеты дальнего радиуса действия, которая, по заявлениям их производителей, превышает 150 км, они могут запускаться с больших высот. Этот факт обеспечивает большую живучесть самолета-носителя, поскольку ракета запускается вдали от зенитных средств противника. Наведение осуществляется по GPS для достижения высокой точности поражения цели, при этом ракета имеет навигационную систему, обладающую высокой устойчивостью к помехам и средствам радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что стоимость покупки ракет составит €50 млн, пишет газета.

Модернизация авиационных бомб

KYSEA также одобрила приобретение как минимум 300 блоков Spice Directional Assemblies, которые превращают бомбы массой 453 и 906 кг в "умное оружие". Таких бомб очень много в арсеналах ВВС Греции. Бомбы оснащаются системой наведения INS/GPS, а также электрооптическим датчиком идентификации цели, обеспечивающим высокую точность нейтрализации движущихся угроз на расстояниях, превышающих 60 км, пишет Kathimerini. Модернизированные бомбы могут использоваться как F-16, так и другими истребителями ВВС Греции, такими как Mirage 2000-5 и более новый Rafale. По данным газеты, стоимость этой программы не превысит €130 млн. ВВС ждали заключения контракта на эту программу с 2011 года, когда она прошла через парламентский комитет по оборонным программам и контрактам, однако только в мае 2023 года GDAEE открыл путь закупкам этих систем вооружения.

Официально правительство не раскрыло суть принятых KYSEA решений. Представитель правительства Павлос Маринакис лишь заявил, что "во вторник состоялось очередное заседание Правительственного совета национальной безопасности под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, в ходе которого были обсуждены текущие вопросы, реализация оборонных программ и вопросы, связанные с решением проблемы беженцев и мигрантов".