УПЦ обвинила заместителя Кличко в разжигании религиозной вражды

Причиной стали высказывания Владимира Прокопова в одном из интервью

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обвинила заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Прокопова в разжигании религиозной розни и оскорблении верующих из-за его высказываний в одном из интервью. Об этом сообщил защищающий в судах интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.

"В Шевченковское управление полиции в Киеве представлено сообщение о совершении уголовного правонарушения - разжигания религиозной вражды и оскорбления чувств верующих - заместителем председателя КГГА [Виталия] Кличко по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимиром Прокоповым", - написал Чекман в Telegram-канале.

Адвокат отметил, что в интервью украинскому порталу "Телеграф" Прокопов заявил, что "в основной массе УПЦ не имела никакого отношения к религии, а только была религиозная вывеска". Заместитель главы КГГА также обвинил ее в содействии России. "Будучи представителем органа государственной власти, вместо содействия установлению отношений взаимной религиозной и мировоззренческой терпимости и уважения между гражданами вышеупомянутое лицо совершает разжигание религиозной розни", - подчеркнул Чекман.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.

По поручению президента страны Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.