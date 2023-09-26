В море близ греческих островов Родос, Лесбос и Кастелоризон спасли более 100 мигрантов

По данным Афинского Македонского агентства новостей, перевозчиков арестовали

АФИНЫ, 26 сентября. /ТАСС/. Более 100 нелегальных мигрантов спасены близ греческих островов Родос, Лесбос и Кастелоризон в Эгейском море, арестованы три перевозчика людей. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, надувная лодка с мотором была обнаружена патрульным кораблем Береговой охраны Греции в акватории восточнее Родоса. Корабль с помощью световых и звуковых сигналов заставил моторную лодку остановиться. Были задержаны и доставлены в порт Родоса 23 иностранных мигранта. Установлен и арестован 27-летний перевозчик - владелец лодки.

Другой греческий патрульный катер обнаружил потерявшую ход моторную лодку близ острова Лесбос. С нее благополучно были сняты 54 иностранца, которых доставили в порт Митилини, а затем перевели в центр временного содержания нелегальных мигрантов и беженцев.

Администрация порта Мегистис на Кастелоризоне была проинформирована о появлении надувной лодки в морской зоне к западу от острова. В этот район прибыл патрульный катер Береговой охраны, который обнаружил на побережье 25 человек: 15 мужчин, 5 женщин, 5 детей. Их лодка затонула. Мигранты были переведены на катер и доставлены в порт. В их числе был выявлен и арестован 33-летний иностранец, который обвиняется в незаконной перевозке нелегалов в Грецию.

Полиция также арестовала 34-летнего иностранца на острове Кос, который, согласно обвинению, доставил на надувной лодке и помог высадиться на острове группе мигрантов, численность которой пока не установлена.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывают по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 1 января по 13 августа нынешнего года по морю в Грецию прибыли 10 790 беженцев и мигрантов. Их поток увеличился более чем два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.