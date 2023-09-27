27 сентября, 00:33

США будут налаживать партнерство с Украиной в сфере ВПК в ближайшие месяцы

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

При этом в Пентагоне не уточнили, какие виды военной техники страны планируют производить

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Пентагон подтвердил намерение укрепить военно-промышленный потенциал Киева и развивать в ближайшие месяцы партнерство в этой сфере, но не уточнил, совместное производство каких именно видов военной техники планируют наладить США на территории Украины.

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Соответствующий комментарий ТАСС дал во вторник представитель американского военного ведомства.

Представитель Пентагона на просьбу ТАСС уточнить, о каких именно видах военной техники США идет речь и в какие сроки могут быть реализованы эти планы, ответил: "Министерство обороны продолжает тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить их всем необходимым для защиты своей страны как в свете их непосредственных нужд на поле боя, так и для создания военного потенциала Украины в долгосрочной перспективе. Хотя на данный момент у нас нет никаких дополнительных заявлений, США привержены строительству мощного оборонно-промышленного комплекса Украины, мы работаем над тем, чтобы наладить партнерство в промышленной сфере в ближайшие месяцы".

  

Теги:
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