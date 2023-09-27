Индия ожидает от Канады "реальную информацию" об убийстве сикхского экстремиста

Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели предоставил Оттаве данные о халистанских террористах в Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Нью-Дели готов принять меры, если Оттава предоставит "конкретную информацию" в связи с убийством одного из сикхских лидеров в Канаде Хардипа Ниджара. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Мы сказали канадцам, что это [убийство Ниджара] не политика правительства Индии. Во-вторых, мы сказали, что, если у вас есть что-то конкретное и актуальное, дайте нам знать. Мы открыты для рассмотрения", - сказал глава индийского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что индийская сторона предоставила Канаде данные о халистанских террористах в этой стране.

"Итак, по сути, мы говорим о конкретике и информации. Мы предоставили им много информации об организованной преступности и лидерах. <...> Существует большое количество запросов об экстрадиции. Есть лидеры террористов, личность которых установлена", - сказал он.

Заявление Джайшанкара было сделано на фоне обострения напряженности между Нью-Дели и Оттавой после того, власти Канады фактически обвинили Индию в причастности к убийству Ниджара 18 июня. Индийская сторона ранее неоднократно обвинял Ниджара в сепаратизме и терроризме. 18 сентября Канада заявила о высылке высокопоставленного индийского дипломата, 19 сентября в МИД был вызван канадский посол Кэмерон Маккей, ему объявили о зеркальной мере. Гражданам рекомендовано воздерживаться от поездок в Индию и Канаду.

Индия не раз выражала озабоченность активизацией в Канаде сторонников образования независимого сикхского государства Халистан на территории штата Пенджаб. Нью-Дели добивается от Оттавы запрета деятельности подобных организаций.