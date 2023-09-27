Индия выразила обеспокоенность ростом присутствия ВМС Китая в Индийском океане

Глава МИД южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар отметил, что "Нью-Дели "очень внимательно" следит за этими событиями в связи с возможными последствиями для своей безопасности"

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Индия выражает обеспокоенность по поводу постоянного увеличения присутствия военно-морских сил Китая в Индийском океане. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"В последние 20-25 лет наблюдается устойчивый рост китайского военно-морского присутствия и активности в Индийском океане и наблюдается очень резкий рост", - сказал глава ведомства.

Министр далее указал, что Нью-Дели "очень внимательно" следит за этими событиями в связи с возможными последствиями для своей безопасности. "С индийской точки зрения, для нас очень разумно готовиться к гораздо большему китайскому присутствию, чем мы видели раньше", - добавил Джайшанкар.

Он напомнил, что отношения Индии и Китая прошли через различные циклы конфликтов и сотрудничества на протяжении почти 75 лет. "Эти отношения никогда не были легкими. У них всегда были свои проблемы", - подчеркнул глава МИД.