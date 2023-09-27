В финский парламент передадут петицию о закрытии консульства РФ на Аландских островах

Гражданская инициатива набрала 50 тыс. подписей менее чем за полгода

СТОКГОЛЬМ, 27 сентября. /ТАСС/. Гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах набрала 50 тыс. подписей, необходимых для передачи в парламент Финляндии.

Как указано на сайте гражданских инициатив республики, петицию по состоянию на 08:00 по местному времени подписали 50 150 человек, что позволяет направить ее на рассмотрение в финский законодательный орган. Необходимое количество подписей было набрано менее чем за полгода.

Петиция в поддержку упразднения российского диппредставительства на Аландах была опубликована на сайте гражданских инициатив 4 апреля 2023 года, сразу после вступления республики в НАТО. "Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу ее безопасность", - утверждают авторы петиции.

Консульство в Мариехамне, административном центре автономной области Аландские острова, появилось в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 годов, в том числе для контроля за демилитаризацией региона. Как заявил бывший руководитель военной разведки и один из составителей петиции Пекка Товери в интервью газете "Хюфвустадсбладет", это диппредставительство является "историческим рудиментом" и должно быть закрыто. Его поддерживает член парламента Пяйви Рясянен, занимавшая ранее пост министра внутренних дел, которая тоже считает, что присутствие российских дипломатов на Аландах должно рассматриваться под углом обострения обстановки в Балтийском регионе.