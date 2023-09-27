Пхеньян решил выслать американского солдата, проникшего в КНДР

ЦТАК ранее информировало о намерении Трэвиса Кинга просить убежища в КНДР или другой стране

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР приняли решение выслать американского военнослужащего Трэвиса Кинга, который летом незаконно проник на территорию народной республики. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

18 июля Министерство обороны США подтвердило, что Кинг самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Сообщалось, что военного должны были доставить из Южной Кореи на родину для дисциплинарного взыскания.

Ранее ЦТАК информировало о намерении Кинга просить убежища в КНДР или другой стране. Госагентство ранее опубликовало результаты предварительного расследования, проведенного в КНДР. Кинг, в частности, признался, что "питал антипатию к нечеловеческому унижению, расовой дискриминации в американских войсках и решил перейти в КНДР".