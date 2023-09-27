В Китае возбудили уголовное дело против экс-замглавы Центробанка

Фань Ифэю инкриминируется получение взяток, передает Xinhua

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против бывшего заместителя главы Народного банка Китая (Центробанка) Фань Ифэя. Ему инкриминируется получение взяток. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Народная прокуратура города Хуанган провинции Хубэй подала иск против Фань Ифэя в Народный суд средней инстанции Хуангана, говорится в сообщении. Иск подан после завершения расследования Государственным надзорным комитетом КНР его дела.

Фань Ифэй являлся также членом парткома банка.

Прокуратура предъявила Фань Ифэю обвинение в превышении полномочий. Он предоставлял выгодные условия другим лицам, получая за это "чрезвычайно большие суммы денег и ценности".

В июле Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей сместил с должности главы Народного банка Китая И Гана и назначил на нее Пань Гуншэна.