Посол в РФ заявил, что модель ЛАГ поможет студентам понять российско-арабские отношения

Башар Джаафари назвал модель, открытую в МГУ, "очень хорошей и творческой инициативой" вуза

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Модель Лиги арабских государств (ЛАГ) позволит студентам-политологам получить более широкое понимание отношений России со странами арабского региона. Об этом заявил ТАСС посол Сирии в Москве Башар Джаафари на открытии в МГУ модели ЛАГ.

"Благодаря этой модели студенты-политологи могут получить более широкое понимание арабо-российских отношений", - сказал дипломат.

Посол также назвал модель ЛАГ "очень хорошей и творческой инициативой МГУ по обучению студентов".

Кроме того, глава диппредставительства Сирии назвал полезным участие послов вместе со студентами в этом мероприятии.

В свою очередь посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар в рамках выступления на открытии модели ЛАГ выразил надежду на то, что мероприятие "превратится в ежегодную традицию, так как оно полезно для студентов и обогащает взаимные знания между арабским миром и Российской Федерацией".