США подтвердили введение безвизового режима для Израиля с конца ноября

Израиль станет 41-й страной, с которой у Соединенных Штатов действует безвизовый режим

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов вводит с конца ноября безвизовый режим для граждан Израиля. Об этом говорится в распространенном совместном письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена и министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.

По их словам, к 30 ноября будут приняты необходимые изменения, позволяющие "гражданам Израиля обращаться за разрешением на поездки в США с туристическими или деловыми целями на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы, что еще больше укрепит безопасность, экономические и общественные связи между Соединенными Штатами и Израилем". Кроме того, отмечается в документе, "все граждане США могут обращаться за разрешением на въезд в Израиль на срок до 90 дней в целях бизнеса, туризма или транзита без получения визы".

Как подчеркнул Майоркас, решение американских властей "является результатом более чем десятилетней работы и координации между Соединенными Штатами и Израилем, укрепит сотрудничество двух стран в области борьбы с терроризмом, а также в сфере правоохранительной деятельности и по другим приоритетам" двух государств. Строгие требования американского безвизового режима, добавил он, "сделают обе страны более безопасными". Блинкен назвал решение "важнейшим шагом вперед в стратегическом партнерстве с Израилем".

Израиль станет 41-й страной, с которой у США действует безвизовый режим. Государства нечасто добавляются в этот перечень. Так, Хорватия стала 40-й страной в этом списке в 2021 году.

Требования для Израиля

В понедельник глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что граждане Израиля смогут ездить в США без виз с ноября 2023 года. По его словам, для поездок в Соединенные Штаты израильтянам с момента начала действия нового режима достаточно будет заполнить специальную форму на американском портале, заплатить $21 и в течение 72 часов получить разрешение на въезд.

Как сообщила телекомпания ABC, введение безвизового въезда для граждан Израиля в США было одной из тем, которые президент США Джо Байден обсуждал с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху в ходе переговоров на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ее источники отмечают, что за последние несколько месяцев Израиль приняли несколько мер, направленных на соответствие одному из критериев, необходимых для включения в список стран с правом безвизового въезда в США, в том числе смягчил правила допуска американцев палестинского происхождения на свою территорию. Ранее граждане Соединенных Штатов, имеющие двойное гражданство и зарегистрированные на территории сектора Газа или на Западном берегу реки Иордан, не могли попасть в Израиль через международные аэропорты и были вынуждены, как другие палестинцы, въезжать через Египет или Иорданию. По словам источников ABC, уклонение властей еврейского государства от выполнения критерия приведет к приостановке участия Израиля в программе безвизового въезда.