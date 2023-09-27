Чешское правительство одобрило закупку для ВВС 24 истребителей F-35 за $6,5 млрд

Первые самолеты поступят в Чехию в 2031 году

ПРАГА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило закупку для национальных ВВС 24 сверхзвуковых американских истребителей F-35. Общие расходы составят 150 млрд крон (около $6,5 млрд), сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Петр Фиала.

"Правительство сегодня приняло решение о закупке 24 сверхзвуковых самолетов F-35 [для национальных ВВС]", - сказал он. Первые самолеты поступят в Чехию в 2031 году, полностью партия будет получена в 2035 году.

"Этим мы даем нашим союзникам понять, что очень серьезно относимся к обеспечению своей обороны. F-35 - это не только самолеты, это большой технологический скачок для строительства армии, развития чешской экономики и научно-технической сферы. Получение F-35 означает доступ к самым передовым технологиям", - сказал премьер.

В США первые истребители для республики должны быть выпущены в 2029 году, когда там начнется обучение управлению ими чешских летчиков. F-35, срок эксплуатации которых определен как минимум до 2070 года, заменят в ВВС 14 арендованных у Швеции сверхзвуковых истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen. Они смогут выполнять задачи, которые реализуют в ВВС многоцелевые штурмовики чешского производства L-159. Контракт на закупку американских боевых самолетов станет самым дорогим в истории национальных ВС.

Информационное агентство ČTK сообщило, что из общей суммы расходов в размере 150 млрд крон по закупке F-35 стоимость самих истребителей, установленного на них оборудования и вооружения, а также расходы на обучение чешских летчиков составят 106 млрд крон (примерно $4,5 млрд). Остальные 44 млрд крон (около $2 млрд) будут израсходованы на создание в республике инфраструктуры для их обслуживания и на подготовку наземного технического персонала.

Между тем, как информируют чешские СМИ, политики, представляющие оппозиционные партии, критикуют правительство за принятое на фоне урезания бюджетных расходов и роста налоговой нагрузки решение закупить для национальных ВВС F-35.