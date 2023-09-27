Правящая партия Австрии использовала фото с рублями для своей пиар-кампании

Позже фото с российской валютой удалили

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Австрийская народная партия, входящая в правящую коалицию Австрии, по ошибке использовала фотографию с рублевыми монетами для своей новой пиар-кампании, посвященной мерам по борьбе с инфляцией.

Канцлер страны Карл Нехаммер выложил в соцсети X (ранее Twitter) изображение, на котором семья из трех человек кидает монеты в копилку в форме свиньи. На монетах можно разглядеть цифры и очертания российского орла. Публикацию канцлер сопроводил текстом, в котором заявил, что Австрия занимает второе место по эффективности антиинфляционных мер среди стран Европейского союза.

Позже фото с рублями удалили, заменив его изображением, где четко видна монета в один евро. В комментариях пользователи платформы задаются вопросом, куда исчезла публикация с рублями. Некоторые из них выразили мнение, что старое фото было лучше.