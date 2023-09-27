Судебный процесс по делу об убийстве итальянца в Каире могут возобновить

Его приостанавливали в 2021 году из-за физического отсутствия четырех агентов спецслужб Египта, против которых выдвигали обвинения

РИМ, 27 сентября. /ТАСС/. Суд по делу об убийстве в 2016 году в Каире итальянского аспиранта Джулио Реджени, приостановленный в 2021 году из-за физического отсутствия четырех агентов спецслужб Египта, против которых были выдвинуты обвинения, может быть возобновлен. Соответствующее решение принял Конституционный суд Италии.

Инстанция признала недействительным пункт статьи уголовно-процессуального кодекса страны, который позволил четырем обвиняемым избежать суда, потому что они не сообщили свои адреса, пишет газета La Repubblica. Обвиняемым было невозможно вручить следственные документы, поэтому процесс не мог начаться, уточняет газета. По ее данным, судебный процесс будет теперь проходить в их отсутствие.

Как указывали ранее СМИ, египетская сторона никогда не шла на открытое сотрудничество с итальянскими следователями в расследовании смерти итальянца. Египетские власти отрицали причастность к ней спецслужб. С момента смерти Реджени контактов на высшем уровне между Египтом и Италией не было до ноября 2022 года. Рим даже отзывал своего посла из Каира.

В ноябре 2022 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе встретилась с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Премьер Италии затронула тему убийства Реджени, в свою очередь официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады указывал на готовность "к сотрудничеству для восстановления справедливости" по этому делу.