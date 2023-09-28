27 сентября, 22:17,
обновлено 27 сентября, 22:37

В конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил

AP Photo/ Cha Song Ho
© AP Photo/ Cha Song Ho

Закон о внесении поправок был принят "при полной поддержке и одобрении" участников сессии, сообщает ЦТАК

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Верховное народное собрание КНДР приняло закон о поправках в конституцию страны, закрепляющих статус ядерных сил и их ускоренное развитие для гарантии прав страны на существование, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и всем мире. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

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"В проекте поправок и дополнений отражены содержания о том, что КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускорительно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете и что миссия вооруженных сил республики заключается в защите суверенитета и территориальной целостности государства, прав и интересов народа, в защите социалистического строя и завоеваний революции", - привело агентство содержание поправок, отметив, что соответствующий закон о внесении поправок был принят "при полной поддержке и одобрении" участников сессии.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал внесение поправок в статью 58 главы 4 Конституции КНДР, касающихся ускоренного развития ядерных сил, "историческим событием". Кроме того, он заявил, что действия США, являющихся "самым опасным военным государством", и их сателлитов приводят к началу "второй холодной войны" во всем мире.

По словам лидера КНДР, Пхеньян обладает ядерным оружием "для самообороны в обстановке долгосрочной конфронтации с самым крупным на планете обладателем ядерного оружия, самым опасным военным государством - США - и его сателлитами".

"Сейчас из-за империалистических реакционных сил, бешенствующих в страсти к доминированию и осуществлении экспансионистской фантазии, в мировом масштабе реализуется структура "второй холодной войны" и под серьезной угрозой оказывается существование суверенных государств", - привело его слова агентство ЦТАК. 

Теги:
КНДР
© Информационное агентство ТАСС
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