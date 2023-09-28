Начальник Генштаба США принял меры для защиты семьи в свете заявлений Трампа

Бывший американский президент ранее выразил уверенность в том, что в прошлом Марк Милли был бы приговорен к смертной казни за "сговор" с властями Китая

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Генерал Марк Милли, который на этой неделе уйдет с поста председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США, принял меры для обеспечения безопасности своей семьи в свете жесткой критики со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом Милли сообщил в интервью журналистам телеканала CBS, выдержки из которого опубликованы в среду.

Трамп ранее выразил уверенность в том, что в прошлом Милли был бы приговорен к смертной казни. Республиканец неоднократно подвергал генерала жесткой критике за то, что он якобы вступил в сговор с властями Китая. Трамп назвал возможные контакты Милли с Пекином государственной изменой.

Генерал в интервью CBS отверг заявления Трампа. На вопрос о том, беспокоится ли он о своей безопасности из-за слов экс-президента, Милли ответил: "Я принял надлежащие меры безопасности. Я бы хотел, чтобы этих высказываний не было, но они были. И я приму надлежащие меры для обеспечения своей безопасности и безопасности моей семьи".

В сентябре 2021 года Милли заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам ВС, что звонил в Китай с ведома руководства для разрядки напряженности. По его словам, эти контакты имели место в конце 2020 года и начале 2021 года. Они, по версии Милли, "были проведены из-за вызвавших тревогу разведывательных данных, в свете которых" США "посчитали, что китайская сторона опасается атаки со стороны" Вашингтона. Генерал отметил на слушаниях, что Трамп "не собирался атаковать китайцев". Милли подчеркнул, что "его прямая обязанность" состояла в том, чтобы "сообщить это китайцам".

Как утверждается в опубликованной ранее книге ветерана американской журналистики Боба Вудворда, Милли считал Трампа в последние месяцы его пребывания на посту президента психически неуравновешенным и втайне от него звонил в Китай с целью предотвращения возможного военного столкновения между двумя странами. Глава КНШ якобы дважды беседовал по телефону с китайским коллегой, опасаясь того, что Трамп своими решениями и действиями может разжечь вооруженный конфликт между США и КНР. Американский военачальник, как утверждается в книге, обещал заблаговременно поставить китайского коллегу в известность в случае разработки в Вашингтоне планов проведения военной операции против КНР.