28 сентября, 06:17
Военная операция на Украине

Украина изменила тактику из-за значительных потерь западной техники

Украинские солдаты предпринимают попытки постепенного продвижения вперед маленькими группами, которые прибывают на линию фронта на бронетранспортерах, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ведения боев, столкнувшись со значительными потерями боевой техники и вооружений, которые были переданы западными союзниками. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По ее данным, ВСУ потеряли много западной боевой техники в начале контрнаступления. Это вынудило украинских солдат предпринимать попытки постепенного продвижения вперед маленькими группами, которые прибывают на линию фронта на бронетранспортерах. "К сожалению, большая часть нашего наступления теперь ведется пешком", - заявил изданию начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября информировал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов. 

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