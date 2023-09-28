В Буркина-Фасо арестовали группу офицеров за попытку госпереворота

По информации портала LeFaso, еще одна группа офицеров бежала

ПРЕТОРИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Четверо офицеров задержаны в Буркина-Фасо по подозрению в организации и участии в попытке государственного переворота, предпринятой 26 сентября. Об этом сообщил буркинийский новостной портал LeFaso.

По его данным, еще одна группа офицеров бежала, ведется их поиск. Имена и звания задержанных и находящихся в бегах военных не раскрываются. Между тем новостной портал Burkina 24 передает, что в попытке переворота мог участвовать начальник Генштаба.

Прокуратура Буркина-Фасо открыла дело по факту попытки госпереворота. Власти призывают граждан сообщать о тех лицах, которые могли быть вовлечены 26 сентября в противоправные действия.

Нынешний президент переходного периода Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре сам пришел к власти в результате государственного переворота в сентябре прошлого года. Тогда группой военных был смещен с поста руководителя страны подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Дамиба, который пришел к власти в январе 2022 года также путем госпереворота, подписал 2 октября документ о добровольном уходе с поста президента.