Bild: новый авиапарк правительства ФРГ получит противоракетную защиту

Как отметила газета, старые самолеты A340 из правительственного парка, оснащенные системой защиты, должны быть выведены из эксплуатации после серии неудачных полетов

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Новые самолеты правительственного авиапарка ФРГ будут оборудованы противоракетной защитой, несмотря на первоначальный отказ министерства обороны ФРГ от установки этих систем. Об этом сообщила газета Bild.

По информации источников газеты, в среду министерство обороны ФРГ сообщило, что с 2026 года три самых современных правительственных самолета A350, предназначенных для перелетов канцлера и его министров, будут по очереди оснащены противоракетной защитой. Издание отмечает, что еще в апреле минобороны республики заявило о желании обойтись без установки данных систем, чтобы ускорить ввод новых самолетов в эксплуатацию в среднем на полгода. Как сообщили в министерстве, с тех пор ситуация с безопасностью в мире изменилась, что заставило ведомство поменять позицию по данному вопросу.

При этом Bild отмечает, что старые самолеты A340 из правительственного парка, оснащенные системой защиты, должны быть выведены из эксплуатации после серии неудачных полетов. Таким образом, пишет газета, до 2026 года канцлер и его министры будет летать без противоракетной защиты.

Проблемы с воздушным флотом правительства Германии привлекли внимание общественности в августе, когда глава МИД ФРГ Анналена Бербок была вынуждена отменить поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломки правительственного самолета. До этого министр дважды пыталась улететь в Австралию из столицы ОАЭ, однако возвращалась обратно из-за технических дефектов воздушного судна. После инцидента Военно-воздушные силы Германии приняли решение вывести из эксплуатации два самолета модели A340, используемых правительством ФРГ.

Авиапарк германского правительства состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, одного Airbus A321, четырех Bombardier Global 5000 и трех вертолетов Cougar AS-532.