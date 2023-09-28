28 сентября, 07:04
Военная операция на Украине

NYT: контрнаступление Киева оказалось дорогостоящим, а его эффект - минимальным

По данным газеты, обширные минные поля и укрепления, созданные российскими войсками, делают каждый выстрел чрезвычайно дорогим

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Контрнаступление украинских войск дало минимальный результат и оказалось слишком дорогостоящим. К такому выводу пришла газета The New York Times.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Издание отмечает, что эффект от контрнаступления оказался минимальным. Обширные минные поля и укрепления, созданные российскими войсками, делают каждый выстрел чрезвычайно дорогим, уточняет газета.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября информировал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация