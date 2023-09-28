NYT: контрнаступление Киева оказалось дорогостоящим, а его эффект - минимальным

По данным газеты, обширные минные поля и укрепления, созданные российскими войсками, делают каждый выстрел чрезвычайно дорогим

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Контрнаступление украинских войск дало минимальный результат и оказалось слишком дорогостоящим. К такому выводу пришла газета The New York Times.

Издание отмечает, что эффект от контрнаступления оказался минимальным. Обширные минные поля и укрепления, созданные российскими войсками, делают каждый выстрел чрезвычайно дорогим, уточняет газета.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября информировал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов.