Украина закупила для армии более 125 тыс. БПЛА в рамках целевой программы

Глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь признал, что армия в среднем за сутки теряет до 45 разведывательных беспилотников, есть большие потери и ударных БПЛА

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Украины в рамках проекта "Армия дронов" закупили для вооруженных сил свыше 125 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь.

"Наша задача обеспечить всем необходимым вооруженные силы и силы безопасности и обороны. <...> На сегодня это государственная программа, которая профинансирована на 40 млрд гривен (около $1,09 млрд), закуплено более 125 тыс. беспилотников", - ответил он на вопрос о результатах реализации проекта "Армия дронов".

В августе Щиголь заявил, что правительство Украины намерено до конца года произвести или закупить до 200 тыс. БПЛА разных моделей. На тот момент, по его словам, руководство страны заключило контракты на 25 млрд гривен ($688 млн). При этом глава Спецсвязи признал, что армия в среднем за сутки теряет до 45 разведывательных беспилотников, есть большие потери и ударных БПЛА.