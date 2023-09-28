На Украине заявили о планах вернуть контроль над ЗАЭС, перерезав пути снабжения к ней

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что Киеву необходимо продолжить укрепление противовоздушной обороны

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Киев намеревается вернуть контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС), перерезав пути снабжения к станции. Об этом в интервью японскому агентству Kyodo заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В опубликованном изложении интервью глава ведомства отметил, что Украина планирует вернуть себе контроль над станцией, вытеснив российские силы с помощью санкционного давления и перерезав пути снабжения к ЗАЭС. Министр также выступил с утверждением, что техническое состояние станции якобы "продолжает ухудшаться" из-за того, что там не проводится ежегодное техобслуживание.

Кроме того, Галущенко заявил, что украинской стороне необходимо продолжить укрепление противовоздушной обороны, выразив уверенность в том, что Россия в будущем может активизировать ракетные удары и атаки при помощи беспилотников по энергетической инфраструктуре Украины.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.